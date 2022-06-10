Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев и Мухаммад сделали высказывания по поводу их очного боя

Чимаев и Мухаммад сделали высказывания по поводу их очного боя
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад прокомментировал недавние слова шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева в свой адрес.

«Я подерусь с тобой, если ты не принесёшь на бой палестинский флаг», — писал ранее Чимаев.

«Моё почтение, братан. Я принесу флаг в том числе и для тебя, и мы оба будем сражаться за Палестину. Я больше не смогу опустить флаг на поле боя, даже если захочу. Но…» — написал Мухаммад в своих социальных сетях.

«Октябрь, Абу-Даби», — ответил Чимаев.

«Договорились», — отреагировал Белал.

Мухаммад родился в США в семье палестинцев. Он выходит на бои с палестинским флагом, тем самым подчёркивая своё происхождение.

Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:

Бойцы UFC перестали бояться Чимаева. Все поняли, что чеченец — просто человек Бойцы UFC перестали бояться Чимаева. Все поняли, что чеченец — просто человек
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022