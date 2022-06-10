Чимаев и Мухаммад сделали высказывания по поводу их очного боя
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Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад прокомментировал недавние слова шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева в свой адрес.
«Я подерусь с тобой, если ты не принесёшь на бой палестинский флаг», — писал ранее Чимаев.
«Моё почтение, братан. Я принесу флаг в том числе и для тебя, и мы оба будем сражаться за Палестину. Я больше не смогу опустить флаг на поле боя, даже если захочу. Но…» — написал Мухаммад в своих социальных сетях.
«Октябрь, Абу-Даби», — ответил Чимаев.
«Договорились», — отреагировал Белал.
Мухаммад родился в США в семье палестинцев. Он выходит на бои с палестинским флагом, тем самым подчёркивая своё происхождение.
Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:
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