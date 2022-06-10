Майк Перри и Майкл Пейдж проведут бой на голых кулаках

Бывший боец UFC, американец Майк Перри и экс-претендент на временный чемпионский титул Bellator в полусреднем весе, британец Майкл Пейдж встретятся в кулачном бою. Поединок должен состояться 20 августа на турнире BKFC 27 в Лондоне и стать главным событием спортивного шоу. Об этом информирует пресс-служба BKFC.



Перри дебютировал в BKFC в феврале этого года, одолев единогласным решением судей Джулиана Лейна. У Пейджа пока нет опыта кулачных боёв.



В общей сложности в активе Перри 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел восемь поражений. На счету Пейджа 22 поединка, в которых им было одержано 20 побед. Ещё два раза он терпел поражения.