Александр Волков рассказал, как победить любого соперника
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись мыслями о самодисциплине.
«Нет соперника, сильнее самого себя. Преодолев его — победишь любого. Вопрос только в том, как далеко ты готов зайти для этого», — написал Волков.
Напомним, последний поединок Волков провёл с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой завершился победой Александра техническим нокаутом в первом раунде. Всего в смешанных единоборствах Волков одержал 35 побед при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом.
Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
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