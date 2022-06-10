Александр Волков рассказал, как победить любого соперника

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись мыслями о самодисциплине.

«Нет соперника, сильнее самого себя. Преодолев его — победишь любого. Вопрос только в том, как далеко ты готов зайти для этого», — написал Волков.



Напомним, последний поединок Волков провёл с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой завершился победой Александра техническим нокаутом в первом раунде. Всего в смешанных единоборствах Волков одержал 35 побед при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта: