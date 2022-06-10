Александр Емельяненко объяснил что случится в их бою с Дациком

Известный боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с Вячеславом Дациком и прокомментировал тот факт, что многие считают эту схваткой опасной для его здоровья. Поединок двух ветеранов должен состояться осенью.



«Я много лет в единоборствах, и дрался в PRIDE, где правила были куда жёстче чем сейчас, тем более по правилам бокса. От того, что Дацик может сильно размахнуться, не значит, что он может попасть. Урон будет нанесен ему, а не мне.



Да, этот бой думаю самый принципиальный за долгое время. История нашего конфликта тянется больше 10 лет, мы многое друг другу наговорили, пора решить этот вопрос в ринге», — рассказал Емельяненко в беседе с редактором отдела Бокс/ММА «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.