Александр Емельяненко объяснил что случится в их бою с Дациком

Известный боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с Вячеславом Дациком и прокомментировал тот факт, что многие считают эту схваткой опасной для его здоровья. Поединок двух ветеранов должен состояться осенью.
«Я много лет в единоборствах, и дрался в PRIDE, где правила были куда жёстче чем сейчас, тем более по правилам бокса. От того, что Дацик может сильно размахнуться, не значит, что он может попасть. Урон будет нанесен ему, а не мне.
Да, этот бой думаю самый принципиальный за долгое время. История нашего конфликта тянется больше 10 лет, мы многое друг другу наговорили, пора решить этот вопрос в ринге», — рассказал Емельяненко в беседе с редактором отдела Бокс/ММА «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.
- 10 июня 2022
-
14:00
-
13:56
-
13:40
-
13:15
-
12:54
-
12:18
-
11:52
-
10:54
-
10:33
-
10:02
-
09:16
-
08:45
-
00:58
- 9 июня 2022
-
23:44
-
22:41
-
21:41
-
20:45
-
19:51
-
18:52
-
17:43
-
16:02
-
15:38
-
14:04
-
13:33
-
12:10
-
11:13
-
10:11
-
09:09
-
06:22
-
00:51
- 8 июня 2022
-
23:51
-
22:59
-
21:59
-
20:48
-
19:40