Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму. Фото
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свою фотографию, сделанную в тренажёрном зале.
Напомним, последний поединок Чимаев провёл с бразильским бойцом Гилбертом Бёрнсом. Бой прошёл в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых Хамзат праздновал победу единогласным решением судей. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой. В общей сложности на счету Хамзата 11 боёв в ММА, в каждом из которых он праздновал победы.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Фанат сделал татуировки с лицами Хамзата Чимаева и Даррена Тилла:
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