«Конец недели у нас на лицах». Уланбеков показал фото с Хабибом
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Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков разместил новый пост в своих социальных сетях, показав общее фото с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. На снимке также присутствуют бойцы Имамшафи Алиев и Умар Нурмагомедов.
«После бега сидим общаемся. Конец недели на лицах у нас», — подписал фото Уланбеков.
Фото: Из личного архива Тагира Уланбекова
Свой последний поединок Уланбеков провёл с американцем Тимом Эллиоттом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Эллиотта единогласным решением судей. Уланбеков потерпел второе поражение в смешанных единоборствах при 14 победах. Тагир дебютировал в промоушене Даны Уайта в октябре 2020 года.
Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере:
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