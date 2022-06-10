«Конец недели у нас на лицах». Уланбеков показал фото с Хабибом

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков разместил новый пост в своих социальных сетях, показав общее фото с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. На снимке также присутствуют бойцы Имамшафи Алиев и Умар Нурмагомедов.



«После бега сидим общаемся. Конец недели на лицах у нас», — подписал фото Уланбеков.

Фото: Из личного архива Тагира Уланбекова

Свой последний поединок Уланбеков провёл с американцем Тимом Эллиоттом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Эллиотта единогласным решением судей. Уланбеков потерпел второе поражение в смешанных единоборствах при 14 победах. Тагир дебютировал в промоушене Даны Уайта в октябре 2020 года.

Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере: