«Пришло время пошуметь по-настоящему». Фергюсон бросил вызов Хабибу

Американский боец UFC Тони Фергюсон разместил новый пост в своих социальных сетях, где обратился к бывшему чемпиону промоушена в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.



«Привет, Хабибер. Ты уже закончил своё мировое турне? А теперь встань и прими вызов в настоящем тренерском состязании. Как насчёт соревнования по поеданию пирогов? Пришло время пошуметь по-настоящему», — написал Фергюсон.

Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу: