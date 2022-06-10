Немков дал прогноз на поединок Прохазки и Тейшейры на UFC 275

Чемпион Bellator Вадим Немков поделился мнением о титульном поединке Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки на турнире UFC 275.

«Мне больше нравится стиль Иржи Прохазки, потому что он более зрелищный, бои заканчивает в основном досрочно, рубится. Но нравится, что Гловер Тейшейра в своём возрасте вышел на такой серьёзный уровень, победил столько молодых бойцов. Импонируют оба бойца, уважаю их.

Мне кажется, в данном бою Прохазка должен выиграть, потому что он всегда хорошо готов функционально, у него нестандартная работа руками и ногами. Гловер Тейшейра обычно проигрывал первый раунд в последних боях, а когда соперники уставали, он боролся с ними, делал удушающие приёмы. Зная Иржи Прохазку, он обычно не устаёт. За счёт хорошего функционала он не должен дать Гловеру задушить его, перебороть.

Нет ли опасности, что для Гловера всё очень жёстко и быстро закончится? Нет. Ну, не знаю – это ММА, всё может закончиться в любую минуту. Гловер Тейшейра – терпеливый боец. Если посмотреть его последние бои, он там терпел в начале боя, и делал своё дело», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Вадим Немков был соперником Иржи Прохазки на турнире Rizin в 2015 году. Тогда чех победил российского бойца после 10-минутного первого раунда – Немков не смог продолжить поединок.