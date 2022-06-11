Немков рассказал, что изменил бы, если бы дрался с Прохазкой сейчас

Российский боец Вадим Немков заявил, что смог бы победить Иржи Прохазку и Гловера Тейшейру при хорошей подготовке. Также чемпион Bellator в полутяжёлом весе рассказал, что изменил бы в поединке с чехом, если бы он состоялся сейчас, а не семь лет назад.

«В данный момент я нахожусь на реабилитации, а если хорошо подготовиться, то можно всех выиграть. Что сделал бы по-другому, если бы бился с Прохазкой сейчас? Не знаю, может, меньше лишних движений делал», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Вадим Немков был соперником Иржи Прохазки на турнире Rizin в 2015 году. Тогда чех победил российской бойца после 10-минутного первого раунда – Немков не смог продолжить поединок.