Немков рассказал, что изменил бы, если бы дрался с Прохазкой сейчас
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Российский боец Вадим Немков заявил, что смог бы победить Иржи Прохазку и Гловера Тейшейру при хорошей подготовке. Также чемпион Bellator в полутяжёлом весе рассказал, что изменил бы в поединке с чехом, если бы он состоялся сейчас, а не семь лет назад.
«В данный момент я нахожусь на реабилитации, а если хорошо подготовиться, то можно всех выиграть. Что сделал бы по-другому, если бы бился с Прохазкой сейчас? Не знаю, может, меньше лишних движений делал», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Вадим Немков был соперником Иржи Прохазки на турнире Rizin в 2015 году. Тогда чех победил российской бойца после 10-минутного первого раунда – Немков не смог продолжить поединок.
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