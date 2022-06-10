Экс-чемпион UFC Сен-Пьер высказался о предстоящем бое Тейшейры и Прохазки

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер поделился мыслями о предстоящем титульном поединке между бразильцем Гловером Тейшейрой и представителем Чехии Иржи Прохазкой.
«Это будет очень интересный бой. Считаю, что для победы Тейшейре нужно будет использовать весь свой опыт, особенно в начале боя, когда Прохазка наиболее опасен. Мы знаем, что он всегда начинает поединки очень агрессивно, с места в карьер. Но никогда не сбрасывайте со счетов Тейшейру.
Гловер очень умный боец, который может выполнять свою работу очень хорошо. В начале схватки ему наверняка нужно будет пережить шторм. Может, нужно будет использовать свою борьбу, чтобы вывести Прохазку за пределы его зоны комфорта.
На месте Прохазки я бы делал то, что он всегда и делает: начал бы жёстко и попытался лишить Тейшейру возможности использовать свой опыт», — сказал Сен-Пьер в своих социальных сетях.
Бой Тейшейры и Прохазки состоится на турнире UFC 275.
Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев:
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