Экс-чемпион UFC Сен-Пьер высказался о предстоящем бое Тейшейры и Прохазки

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер поделился мыслями о предстоящем титульном поединке между бразильцем Гловером Тейшейрой и представителем Чехии Иржи Прохазкой.



«Это будет очень интересный бой. Считаю, что для победы Тейшейре нужно будет использовать весь свой опыт, особенно в начале боя, когда Прохазка наиболее опасен. Мы знаем, что он всегда начинает поединки очень агрессивно, с места в карьер. Но никогда не сбрасывайте со счетов Тейшейру.



Гловер очень умный боец, который может выполнять свою работу очень хорошо. В начале схватки ему наверняка нужно будет пережить шторм. Может, нужно будет использовать свою борьбу, чтобы вывести Прохазку за пределы его зоны комфорта.



На месте Прохазки я бы делал то, что он всегда и делает: начал бы жёстко и попытался лишить Тейшейру возможности использовать свой опыт», — сказал Сен-Пьер в своих социальных сетях.



Бой Тейшейры и Прохазки состоится на турнире UFC 275.

Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев: