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Экс-чемпион UFC Сен-Пьер высказался о предстоящем бое Тейшейры и Прохазки

Экс-чемпион UFC Сен-Пьер высказался о предстоящем бое Тейшейры и Прохазки
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Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер поделился мыслями о предстоящем титульном поединке между бразильцем Гловером Тейшейрой и представителем Чехии Иржи Прохазкой.

«Это будет очень интересный бой. Считаю, что для победы Тейшейре нужно будет использовать весь свой опыт, особенно в начале боя, когда Прохазка наиболее опасен. Мы знаем, что он всегда начинает поединки очень агрессивно, с места в карьер. Но никогда не сбрасывайте со счетов Тейшейру.

Гловер очень умный боец, который может выполнять свою работу очень хорошо. В начале схватки ему наверняка нужно будет пережить шторм. Может, нужно будет использовать свою борьбу, чтобы вывести Прохазку за пределы его зоны комфорта.

На месте Прохазки я бы делал то, что он всегда и делает: начал бы жёстко и попытался лишить Тейшейру возможности использовать свой опыт», — сказал Сен-Пьер в своих социальных сетях.

Бой Тейшейры и Прохазки состоится на турнире UFC 275.

Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев:

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