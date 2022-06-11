Штырков назвал фаворита в поединке Тейшейра — Прохазка на UFC 275

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков дал прогноз на главный бой турнира UFC 275, в котором действующий чемпион в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра будет защищать титул от посягательств Иржи Прохазки. Турнир пройдёт в ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре.

«Я отдаю предпочтение Прохазке. Молодой, амбициозный, очень нестандартный – что в антропометрии, что в технических действиях. Полагаю, что Тейшейре будет очень тяжело, думаю, что всё закончится досрочно. В пользу Прохазки – если он проявит психологическую устойчивость и не перегорит перед таким серьёзным боем. Я думаю, что всё закончится в районе второго раунда. Нокаут, но, скорее всего, добивание. В стойке будет разбирать, действовать нестандартно, пробивать своими локтями. Тейшейра может, конечно, борьбу попытаться навязать, повозиться попробовать с ним, замедлить его как-то. Но вряд ли», — поделился Штырков мнением в беседе с редактором отдела «Бокс/ММА» «Чемпионата» Игорем Брагиным.