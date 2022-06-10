«Мне нравится её стиль, дисциплина, собранность». Пётр Ян пожелал удачи Валентине Шевченко

Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян пожелал удачи действующей чемпионке UFC в наилегчайшем весе Валентине Шевченко в предстоящем поединке с Тайлой Сантос, а также оценил возможность продолжительного доминирования Пули.
«Все зависит от Валиных тренировок. Мне нравится её стиль, нравится её дисциплина, собранность. Но никого нельзя недооценивать, каждый готовится и каждый выходит побеждать. Это такой спорт. Ей только удачи, и я давно её знаю, мы тренировались вместе», — поделился Пётр мнением в беседе с редактором отдела «Бокс/ММА» «Чемпионата» Игорем Брагиным.
В ночь с 11 на 12 июня состоится турнир UFC 275, в соглавном событии которого Шевченко будет проводить седьмую защиту чемпионского титула. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию бойцовского вечера.
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