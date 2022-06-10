Взвешивание UFC 275: Тейшейра и Прохазка показали одинаковый вес, Сантос тяжелее Шевченко

В Сингапуре состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC 275. В главном событии турнира в титульном поединке сойдутся чемпион лиги в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра и польский боец Иржи Прохазка.



В соглавном бою встретятся чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко и бразильянка Тайла Сантос.



По итогам взвешивания Тейшейра и Прохазка показали одинаковый вес. Шевченко оказалась чуть легче Сантос.



UFC 275. Взвешивание



Основной кард



Гловер Тейшейра (92,98 кг) — Иржи Прохазка (92,98).

Валентина Шевченко (56,47) — Тайла Сантос (56,69).

Чжан Вейли (52,61) — Йоанна Енджейчик (52,61).

Андре Фиальо (77,33) — Джейк Мэттьюс (77,33).

Джек Делла Маддалена (77,33) — Рамазан Эмеев (77,56).



Предварительный кард



Сеунгву Чой (66,22) — Джош Кулибао (66,22).

Брендан Аллен (84,36) — Джейкоб Малкун (84,36).

Стив Гарсия (70,53) — Хайисаер Махешат (70,53).



Ранний предварительный кард



Данаа Батгерел (61,23) — Кунг Хо Канг (61,68).

Сильвана Хуарез (52,61) — На Лианг (52,61).

Джозелин Эдвардс (65,77) — Рамона Паскуал (65,77).