Ш. Рахимов рассказал, что к титульному бою с Кординой будет готовиться в зале Фредди Роуча

Боксер Академии единоборств РМК Шавкат Рахимов (16-0-1) через три месяца проведёт бой за титул чемпиона мира IBF во втором полулёгком весе (до 58,96 кг). Соперником станет новоиспечённый чемпион организации Джо Кордина (15-0) из Великобритании.
Рахимов уже давно получил статус обязательного претендента на титул IBF, и сам должен был драться против Кеничи Огавы, который владел поясом ещё два дня назад. В беседе с редактором отдела «Бокс/ММА» «Чемпионата» Игорем Брагиным Рахимов рассказал в подробностях, как будет готовиться к поединку и почему поедет к Фредди Роучу в США ради подготовки к бою.
«Бой Огавы и Кордины был согласован с нашей стороной. Мы дали согласие, чтобы Огава провёл свободную защиту, при этом в контракте прописано, что победитель пары обязан сразу же встретиться со мной. Я был и остаюсь первым номером рейтинга IBF, и я все так же обязательный претендент на титул чемпиона мира.
Наш бой с Кординой состоится в сентябре, место ещё не определено. Мы серьёзно относимся к этому бою, я буду готовиться в зале Фредди Роуча, думаю, что вылечу уже в конце июня. До этого времени буду тренироваться в Екатеринбурге.
Я смотрел бой. Как говорится, один удар решает всё: японец просто не увидел, что произошло. Кордина хорошо работает на дальней дистанции, и тех шансов, что давал ему Огава, я не дам. Мы идём только за победой», — заверил Рахимов.
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