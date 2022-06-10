Тони Беллью: перенос реванша с Усиком играет на руку Джошуа

Бывший чемпион мира Тони Беллью считает, что перенос реванша чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе украинского боксёра Александра Усика с Энтони Джошуа с июля на август сыграет на руку британскому спортсмену.



«Перенос реванша сыграет на руку Джошуа. Это даст им с Робертом Гарсией время, чтобы разработать план на бой и привлечь подходящих спарринг-партнёров. Но нельзя найти настолько же хорошего боксёра, как Усик. Если он хотя бы примерно так же хорош, как Александр, то он будет чемпионом мира. У Усика есть всё, этот парень невероятен», — приводит слова Беллью BoxingNews24.



Напомним, первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.



Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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