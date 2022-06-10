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Телохранитель Моргенштерна успешно дебютировал в смешанных единоборствах

Телохранитель Моргенштерна успешно дебютировал в смешанных единоборствах
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Начальник охраны рэпера Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ) Азиз Нуриллаев дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах. Нуриллаев выступил на турнире AMC Fight Nights 112, который проходит сегодня, 10 июня, в Москве. Его соперником был Егор «Тор» Блашкевич.

Противостояние продлилось все три запланированных раунда и завершилось победой Нуриллаева единогласным решением судей.

Егор Блашкевич последний поединок провёл против Василия Камоцкого по прозвищу «Пельмень». Бой состоялся в октябре прошлого года. В этом поединке «Тор» проиграл единогласным решением судей.

Ранее Нуриллаев заявлял о желании побить стронгмена Михаила Кокляева и отомстить таким образом за высказывания в адрес исполнителя.

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