Гилберт Бёрнс: хочу, чтобы Сантос победила, но бой с Шевченко для неё — большое испытание

Боец UFC Гилберт Бёрнс поделился ожиданиями от поединка между действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко и бразильянкой Тайлой Сантос.
«Я бы хотел, чтобы победила Тайла. Думаю, у неё есть всё необходимое. Она обладает хорошей ударкой, грэпплингом, физически она зверь: подтянутая и мощная. Считаю, что ей по силам что-то сделать, но Шевченко находится на другом уровне. Я буду смотреть этот бой. Обожаю Валентину как чемпионку, всё, что она представляет. Конечно, хочу, чтобы Тайла победила, но это большое испытание для неё.
У Шевченко всё на высочайшем уровне. У неё отличный темп, прекрасная техника, хорошая подвижность, техника и мощь. Она способна проводить тейкдауны и грэпплить. Она крутая. Я большой её фанат», — приводит слова Бёрнса SportsKeeda.
- 10 июня 2022
-
23:01
-
22:58
-
22:19
-
21:55
-
21:00
-
20:42
-
19:52
-
19:41
-
19:00
-
18:43
-
18:08
-
17:43
-
17:08
-
17:00
-
16:34
-
15:47
-
15:06
-
14:50
-
14:00
-
13:56
-
13:40
-
13:15
-
12:54
-
12:18
-
11:52
-
10:54
-
10:33
-
10:02
-
09:16
-
08:45
-
00:58
- 9 июня 2022
-
23:44
-
22:41
-
21:41
-
20:45