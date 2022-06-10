Гилберт Бёрнс: хочу, чтобы Сантос победила, но бой с Шевченко для неё — большое испытание

Боец UFC Гилберт Бёрнс поделился ожиданиями от поединка между действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко и бразильянкой Тайлой Сантос.



«Я бы хотел, чтобы победила Тайла. Думаю, у неё есть всё необходимое. Она обладает хорошей ударкой, грэпплингом, физически она зверь: подтянутая и мощная. Считаю, что ей по силам что-то сделать, но Шевченко находится на другом уровне. Я буду смотреть этот бой. Обожаю Валентину как чемпионку, всё, что она представляет. Конечно, хочу, чтобы Тайла победила, но это большое испытание для неё.



У Шевченко всё на высочайшем уровне. У неё отличный темп, прекрасная техника, хорошая подвижность, техника и мощь. Она способна проводить тейкдауны и грэпплить. Она крутая. Я большой её фанат», — приводит слова Бёрнса SportsKeeda.