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Гилберт Бёрнс: хочу, чтобы Сантос победила, но бой с Шевченко для неё — большое испытание

Гилберт Бёрнс: хочу, чтобы Сантос победила, но бой с Шевченко для неё — большое испытание
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Боец UFC Гилберт Бёрнс поделился ожиданиями от поединка между действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко и бразильянкой Тайлой Сантос.

«Я бы хотел, чтобы победила Тайла. Думаю, у неё есть всё необходимое. Она обладает хорошей ударкой, грэпплингом, физически она зверь: подтянутая и мощная. Считаю, что ей по силам что-то сделать, но Шевченко находится на другом уровне. Я буду смотреть этот бой. Обожаю Валентину как чемпионку, всё, что она представляет. Конечно, хочу, чтобы Тайла победила, но это большое испытание для неё.

У Шевченко всё на высочайшем уровне. У неё отличный темп, прекрасная техника, хорошая подвижность, техника и мощь. Она способна проводить тейкдауны и грэпплить. Она крутая. Я большой её фанат», — приводит слова Бёрнса SportsKeeda.

UFC 275: Валентина Шевченко – Тайла Сантос. Где смотреть титульный бой в наилегчайшем весе UFC 275: Валентина Шевченко – Тайла Сантос. Где смотреть титульный бой в наилегчайшем весе
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