Затравленный соперник умершего боксёра думает о самоубийстве

Новоиспечённый чемпион Африки по боксу в лёгком весе Сифесихле Мтунгва рассказал, что думает о самоубийстве на фоне буллинга в интернете после поединка с Симисо Бутелези.
Напомним, Бутелези скончался в больнице после этого поединка.
«Я подвергся резкой критике и оскорблениям после того, как Симисо был госпитализирован. Сейчас, когда он скончался, это перешло на другой уровень. Я просто не могу это больше терпеть. Мне остаётся только убить себя. Даже мои соседи негативно отзывались обо мне в социальных сетях. Я не чувствую себя в безопасности. Всё, чего я хотел, — выиграть титул, который, возможно, поможет изменить мою жизнь и жизнь моей семьи. Я не убивал Бутелези. Я не шёл на этот бой с намерением убить его», — приводит слова Мтунгвы Sowetan Live.
Напомним, в ходе боя Бутелези отправил соперника за канаты, однако Сифесихле смог подняться и продолжить бой, в отличие от Симисо, который после возобновления поединка отправился в другой угол и начал бить по воздуху, нанося полноценные атаки. Рефери мгновенно оценил ситуацию и остановил бой, объявив победу Мтунгвы.
Спортсмена госпитализировали и ввели в состояние комы. Через несколько дней стало известно, что он скончался, не приходя в сознание.
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