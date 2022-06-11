Полный кард UFC 275: Тейшейра — Прохазка, Шевченко — Сантос и другие бои

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре на стадионе «Сингапур Индоор» пройдёт турнир UFC 275. В главном событии турнира в титульном поединке сойдутся чемпион лиги в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра и польский боец Иржи Прохазка.
В соглавном бою встретятся чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко и бразильянка Тайла Сантос.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC 275
Основной кард
Гловер Тейшейра (чемпион) — Иржи Прохазка (№ 2) — титульный бой в полутяжёлом весе;
Валентина Шевченко (чемпион) — Тайла Сантос (№ 4) — титульный бой в наилегчайшем женском весе;
Чжан Вейли (№2) — Йоанна Енджейчик — минимальный женский вес;
Андре Фиальо — Джейк Мэттьюс — полусредний вес.
Джек Делла Маддалена — Рамазан Эмеев — полусредний вес.
Предварительный кард
Сеунгву Чой — Джош Кулибао — полулёгкий вес;
Хайисаер Махешат — Стив Гарсия — лёгкий вес;
Брендан Аллен — Джейкоб Малкун — средний вес;
Кунг Хо Канг — Данаа Батгерел — легчайший вес.
Ранние прелимы
На Лианг — Сильвана Хуарез — женский минимальный вес;
Рамона Паскуал — Джозелин Эдвардс — женский полулёгкий вес.
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