Полный кард UFC 275: Тейшейра — Прохазка, Шевченко — Сантос и другие бои

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре на стадионе «Сингапур Индоор» пройдёт турнир UFC 275. В главном событии турнира в титульном поединке сойдутся чемпион лиги в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра и польский боец Иржи Прохазка.



В соглавном бою встретятся чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко и бразильянка Тайла Сантос.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC 275

Основной кард



Гловер Тейшейра (чемпион) — Иржи Прохазка (№ 2) — титульный бой в полутяжёлом весе;

Валентина Шевченко (чемпион) — Тайла Сантос (№ 4) — титульный бой в наилегчайшем женском весе;

Чжан Вейли (№2) — Йоанна Енджейчик — минимальный женский вес;

Андре Фиальо — Джейк Мэттьюс — полусредний вес.

Джек Делла Маддалена — Рамазан Эмеев — полусредний вес.



Предварительный кард



Сеунгву Чой — Джош Кулибао — полулёгкий вес;

Хайисаер Махешат — Стив Гарсия — лёгкий вес;

Брендан Аллен — Джейкоб Малкун — средний вес;

Кунг Хо Канг — Данаа Батгерел — легчайший вес.



Ранние прелимы



На Лианг — Сильвана Хуарез — женский минимальный вес;

Рамона Паскуал — Джозелин Эдвардс — женский полулёгкий вес.