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Полный кард UFC 275: Тейшейра — Прохазка, Шевченко — Сантос и другие бои

Полный кард UFC 275: Тейшейра — Прохазка, Шевченко — Сантос и другие бои
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В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре на стадионе «Сингапур Индоор» пройдёт турнир UFC 275. В главном событии турнира в титульном поединке сойдутся чемпион лиги в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра и польский боец Иржи Прохазка.

В соглавном бою встретятся чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко и бразильянка Тайла Сантос.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC 275

Основной кард

Гловер Тейшейра (чемпион) — Иржи Прохазка (№ 2) — титульный бой в полутяжёлом весе;
Валентина Шевченко (чемпион) — Тайла Сантос (№ 4) — титульный бой в наилегчайшем женском весе;
Чжан Вейли (№2) — Йоанна Енджейчик — минимальный женский вес;
Андре Фиальо — Джейк Мэттьюс — полусредний вес.
Джек Делла Маддалена — Рамазан Эмеев — полусредний вес.

Предварительный кард

Сеунгву Чой — Джош Кулибао — полулёгкий вес;
Хайисаер Махешат — Стив Гарсия — лёгкий вес;
Брендан Аллен — Джейкоб Малкун — средний вес;
Кунг Хо Канг — Данаа Батгерел — легчайший вес.

Ранние прелимы

На Лианг — Сильвана Хуарез — женский минимальный вес;
Рамона Паскуал — Джозелин Эдвардс — женский полулёгкий вес.

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