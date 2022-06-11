Кормье назвал два самых ожидаемых боя в UFC в 2022 году. Поединок Махачева – в их числе

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях Даниэль Кормье высказался о двух самых ожидаемых для себя поединках в промоушене в 2022 году – это бой Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой и третья встреча Александра Волкановского с Максом Холлоуэем.

«Я давно говорю, что Ислам Махачев против Чарльз Оливейра – потенциально один из лучших боёв, которые мы можем увидеть, потому что бразилец выглядит нелепо. Я не знаю, что случилось с Чарльзом, что превратило его в такого человека. Но, тем не менее, он самый интересный парень во всём дивизионе. А Ислам есть Ислам.

Насколько абсурдно, что люди говорят, что Ислам не заслуживает титульного боя? Он заслуживает. Он выиграл 10 или 11 боёв подряд. Дайте ему титульный бой.

Мне нужно снова увидеть бой Волкановски — Холлоуэй. Мне нужно увидеть этот третий бой, потому что, когда они встречаются со всеми остальными, они доминируют над ними так сильно, что, кажется, единственный способ получить конкурентный бой в полулёгком весе — это выставить их друг против друга.

Мы знаем, что они лучшие, но нам действительно нужно определить, кто лучший, и нам нужно некоторое разделение между ними. Счёт 2:0 в пользу Волкановски, но оба поединка были настолько близки, что мы могли быть 1:1 или 2:0 в другую сторону», — приводит слова Кормье MMA Junkie.

Самые странные суеверия бойцов UFC.