Уайт поделился планами по Чимаеву

Президент UFC Дана Уайт поделился планами по шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.
«Я пока не знаю, мы работаем над несколькими вариантами. Но ситуация с Хамзатом — это ещё одно подтверждение, что… Вот кто был голоднее, чем Хамзат? Он хотел драться каждые выходные, он хотел пояс в 185 фунтах, в 205, в 170, три боя за 10 дней… А теперь, когда ты начал зарабатывать деньги, весь этот пыл утихает. Не знаю, посмотрим. Пока у меня ничего нет конкретного по Хамзату», – приводит слова Уайта ESPN.
Напомним, последний поединок Чимаев провёл с бразильским бойцом Гилбертом Бёрнсом. Бой прошёл в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых Хамзат праздновал победу единогласным решением судей. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой. В общей сложности на счету Хамзата 11 боёв в ММА, в каждом из них он праздновал победу.
- 11 июня 2022
-
05:26
-
05:18
-
04:43
-
00:42
- 10 июня 2022
-
23:51
-
23:01
-
22:58
-
22:19
-
21:55
-
21:00
-
20:42
-
19:52
-
19:41
-
19:00
-
18:43
-
18:08
-
17:43
-
17:08
-
17:00
-
16:34
-
15:47
-
15:06
-
14:50
-
14:00
-
13:56
-
13:40
-
13:15
-
12:54
-
12:18
-
11:52
-
10:54
-
10:33
-
10:02
-
09:16
-
08:45