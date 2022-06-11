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Уайт поделился планами по Чимаеву

Уайт поделился планами по Чимаеву
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Президент UFC Дана Уайт поделился планами по шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.

«Я пока не знаю, мы работаем над несколькими вариантами. Но ситуация с Хамзатом — это ещё одно подтверждение, что… Вот кто был голоднее, чем Хамзат? Он хотел драться каждые выходные, он хотел пояс в 185 фунтах, в 205, в 170, три боя за 10 дней… А теперь, когда ты начал зарабатывать деньги, весь этот пыл утихает. Не знаю, посмотрим. Пока у меня ничего нет конкретного по Хамзату», – приводит слова Уайта ESPN.

Напомним, последний поединок Чимаев провёл с бразильским бойцом Гилбертом Бёрнсом. Бой прошёл в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых Хамзат праздновал победу единогласным решением судей. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой. В общей сложности на счету Хамзата 11 боёв в ММА, в каждом из них он праздновал победу.

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