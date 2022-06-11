Уайт хочет провести бой Махачева с Дариушем

Президент UFC Дана Уайт хочет провести бой между российским спортсменом Исламом Махачевым и Бенеилом Дариушем.



«Я всё ещё хочу сделать бой Ислама с Бенеилом Дариушем», – приводит слова Уайта ESPN.



Махачев провёл последний бой с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.



В последнее время участились разговоры о том, что Махачев проведёт бой за титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Напомним, в ночь с 7 на 8 мая мск Оливейра победил представителя США Джастина Гэтжи. Их поединок состоялся на турнире UFC 274. Бой был главным событием спортивного шоу и завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.