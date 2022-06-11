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Аббасов победил Пираева техническим нокаутом и сохранил титул на AMC Fight Nights 112

Аббасов победил Пираева техническим нокаутом и сохранил титул на AMC Fight Nights 112
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Азербайджанец Нариман Аббасов победил россиянина Марифа Пираева техническим нокаутом (Мариф не вышел на 3 раунд) и сохранил титул в лёгком весе на AMC Fight Nights112.

В первом же раунде бойцы показали близкий бой, но в концовке небольшое преимущество обозначил Аббасов. Во второй пятиминутке действующий чемпион (Нариман Аббасов) полностью доминировал над соперником и нанёс ему максимальный урон. Во втором перерыве угловые Пираева выбросили на канвас белое полотенце.

На счету 28-летнего Наримана Аббасова теперь 28 побед. В своей копилке он имеет всего три поражения. У 30-летнего Марифа Пираева же за карьеру на одну победу меньше, чем у противника. Поражений же у него теперь насчитывается пять.

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