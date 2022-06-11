UFC 275: Шевченко — Сантос: во сколько бой, где смотреть прямую видеотрансляцию

В ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 275. В соглавном событии спортивного мероприятия поединок проведут чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко и представительница Бразилии Тайла Сантос.
Ранние прелимы соревнований начнутся в 01:30 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 02:30 мск, а основной — в 05:00. Трансляция боя Валентины и Сантон начнётся не ранее 06:45 по московскому времени. Увидеть её можно будет в официальном приложении UFC Fight Pass, а также на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».
Напомним, в главном бою турнира сойдутся чемпион лиги в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра и польский боец Иржи Прохазка. Поединок будет носить статус титульного.
Главные бои королевы UFC Вали Шевченко:
- 11 июня 2022
-
10:12
-
10:06
-
09:17
-
09:15
-
08:08
-
06:02
-
05:26
-
05:18
-
04:43
-
00:42
- 10 июня 2022
-
23:51
-
23:01
-
22:58
-
22:19
-
21:55
-
21:00
-
20:42
-
19:52
-
19:41
-
19:00
-
18:43
-
18:08
-
17:43
-
17:08
-
17:00
-
16:34
-
15:47
-
15:06
-
14:50
-
14:00
-
13:56
-
13:40
-
13:15
-
12:54
-
12:18