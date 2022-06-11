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UFC 275: Шевченко — Сантос: во сколько бой, где смотреть прямую видеотрансляцию

UFC 275: Шевченко — Сантос: во сколько бой, где смотреть прямую видеотрансляцию
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В ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 275. В соглавном событии спортивного мероприятия поединок проведут чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко и представительница Бразилии Тайла Сантос.

Ранние прелимы соревнований начнутся в 01:30 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 02:30 мск, а основной — в 05:00. Трансляция боя Валентины и Сантон начнётся не ранее 06:45 по московскому времени. Увидеть её можно будет в официальном приложении UFC Fight Pass, а также на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

Напомним, в главном бою турнира сойдутся чемпион лиги в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра и польский боец Иржи Прохазка. Поединок будет носить статус титульного.

Главные бои королевы UFC Вали Шевченко:

Порхает как бабочка, жалит — как пчела. Валя Шевченко — Али современности! Видео Порхает как бабочка, жалит — как пчела. Валя Шевченко — Али современности! Видео
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