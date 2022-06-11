Пётр Ян обратился к Валентине Шевченко перед её поединком в UFC
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Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории, российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поддержал чемпионку женского наилегчайшего дивизиона Валентину Шевченко в преддверии её поединка с бразильянкой Таилой Сантос.
«Желаю победы, Валентина», — написал в своих социальных сетях Пётр.
Поединок Шевченко и Сантос состоится в ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 275. Их бой станет соглавным событием спортивного шоу. В главном поединке сойдутся чемпион промоушена в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра из Бразилии и польский боец Иржи Прохазка — их бой будет носить статус титульного.
Главные бои королевы UFC Вали Шевченко:
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