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«Однажды я научу вас этому приёму». Хабиб поделился видео с тренировки

«Однажды я научу вас этому приёму». Хабиб поделился видео с тренировки
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав видео, сделанное на тренировке. Хабиб показал спарринг с бойцом Имамшафи Алиевым.

«Однажды я научу вас этому приёму. Финишировать этого парня — очень непросто», — подписал видеозапись Хабиб.

Хабиб показал необычный приём на тренировке:

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи из США, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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