«Как же сильно я жду этого боя!» Дана Уайт — о поединке на UFC 275
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Президент UFC Дана Уайт разместил новый пост в своих социальных сетях, признавшись, что с нетерпением ожидает поединка с участием чемпионки женского наилегчайшего дивизиона, представляющей Киргизию Валентины Шевченко и Таилы Сантос из Бразилии, который состоится на турнире UFC 275.
«Как же сильно я жду этого боя!», — написал Уайт, добавив постер предстоящего боя между Валентиной и Таилой.
Бой Шевченко и Сантос состоится в ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре и станет соглавным событием спортивного шоу. В главном поединке встретятся чемпион промоушена в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра из Бразилии и чешский боец Иржи Прохазка — их бой будет носить статус титульного.
Главные бои королевы UFC Вали Шевченко:
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