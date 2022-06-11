Штырков дал прогноз на исход боя Шевченко — Сантос на UFC 275

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков поделился ожиданиями от соглавного боя турнира UFC 275, в котором Валентина Шевченко будет защищать чемпионский титул в наилегчайшем женском весе в поединке с бразильянкой Таилой Сантос.



Турнир пройдёт в ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре.



«Что касается поединка Шевченко и Сантос, то я ставлю, конечно, на Пулю. Думаю, в этом бою будет досрочная победа, наверное, раунде в третьем. Удивить, как принято говорить, может любой боец, но уровень оппозиции у Валентины в этом бою, откровенно говоря, не очень. На опыте, на технике в стойке она перебьёт свою соперницу.

Пуля будет действовать в своей манере – на ударке разбирать соперницу своими комбинациями. По всем этажам, в борьбу не полезет. Думаю, она будет избегать борьбы. Нет, Валентина в ней уже изрядно поднаторела, но этого просто не нужно будет, поскольку её соперница тоже предпочитает стойку. Но их уровень несравним. Если казусов не будет, конечно. Как говорится, клетка покажет, но я ставлю на досрочную победу Шевченко во втором или третьем раундах», — поделился Штырков своим мнением с редактором отдела «Бокс/ММА» «Чемпионата» Игорем Брагиным.