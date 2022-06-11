«Это деликатная ситуация». Слушания по делу Веласкеса снова отложены

Слушания по делу бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе, американца Кейна Веласкеса вновь (уже в третий раз) были отложены. Об этом попросил адвокат Веласкеса Марк Герагос с целью обмена информацией между двумя сторонами судебного процесса.
Судья пошёл навстречу стороне защиты и назначил новую дату слушаний дела — 30 июня.
«Мы считаем, что есть и другие жертвы и призываем общественность высказаться. Мы понимаем, что это деликатная ситуация и если найдутся другие жертвы, мы хотим убедиться, что они дадут о себе знать», — сказал Герагос в интервью NBC Bay Area.
Напомним, Веласкес был арестован 28 февраля. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным. Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.
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