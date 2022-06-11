«Думаю, нокаутирует». Кубрат Пулев дал прогноз на реванш между Усиком и Джошуа
Поделиться
Известный болгарский боксёр Кубрат Пулев поделился мыслями о реванше между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа.
«Думаю, в реванше Усик нокаутирует Джошуа, потому что у Энтони нет ничего особенного. Да, я сам проиграл ему, однако тогда я не был хорошо подготовлен. Это была моя ошибка, моя вина, но так уж вышло. Жалею ли я, что согласился тогда драться с ним? Да, можно сказать и так. Сейчас у меня много сил, энергии и здоровья. Это самое важное», — сказал Пулев в интервью на канале iFL TV в YouTube.
Напомним, в первом поединке победу единогласным решением судей праздновал Усик.
Усик пообщался с чемпионским поясом:
Комментарии
- 11 июня 2022
-
16:16
-
15:48
-
15:04
-
14:00
-
13:49
-
13:00
-
12:46
-
12:12
-
11:27
-
11:12
-
10:24
-
10:12
-
10:06
-
09:17
-
09:15
-
08:08
-
06:02
-
05:26
-
05:18
-
04:43
-
00:42
- 10 июня 2022
-
23:51
-
23:01
-
22:58
-
22:19
-
21:55
-
21:00
-
20:42
-
19:52
-
19:41
-
19:00
-
18:43
-
18:08
-
17:43
-
17:08
Партнерский контент