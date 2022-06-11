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«Думаю, нокаутирует». Кубрат Пулев дал прогноз на реванш между Усиком и Джошуа

«Думаю, нокаутирует». Кубрат Пулев дал прогноз на реванш между Усиком и Джошуа
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Известный болгарский боксёр Кубрат Пулев поделился мыслями о реванше между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа.

«Думаю, в реванше Усик нокаутирует Джошуа, потому что у Энтони нет ничего особенного. Да, я сам проиграл ему, однако тогда я не был хорошо подготовлен. Это была моя ошибка, моя вина, но так уж вышло. Жалею ли я, что согласился тогда драться с ним? Да, можно сказать и так. Сейчас у меня много сил, энергии и здоровья. Это самое важное», — сказал Пулев в интервью на канале iFL TV в YouTube.

Напомним, в первом поединке победу единогласным решением судей праздновал Усик.

Усик пообщался с чемпионским поясом:

Джошуа не знает, что такое тактика. Это худший чемпион мира со времён Валуева Джошуа не знает, что такое тактика. Это худший чемпион мира со времён Валуева
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