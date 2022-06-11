«105 кг агрессии». Исмаилов показал взрывную ударную технику
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил в своих социальных сетях пост, показав тренировку по боксу.
«105 кг агрессии», — подписал Исмаилов видео, на котором он отрабатывает ударную технику на ринге и с грушей.
На профессиональном уровне Магомед Исмаилов дебютировал в смешанных единоборствах в 2011 году. Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов. Всего за карьеру в смешанных единоборствах российский боец провёл 22 поединка, в которых одержал 18 побед и трижды проиграл. Ещё один бой Исмаилова завершился вничью.
Новость по темеМагомед Исмаилов показал интенсивную боксёрскую тренировку
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