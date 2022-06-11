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Daily Mail: Фьюри ведёт переговоры о бое с победителем реванша Усик — Джошуа

Daily Mail: Фьюри ведёт переговоры о бое с победителем реванша Усик — Джошуа
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Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри может провести поединок с победителем боя-реванша между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Соответствующие переговоры Тайсон ведёт в настоящее время. Об этом информирует Daily Mail.

По сведениям источника, бой может состояться в Саудовской Аравии в декабре, незадолго до финала чемпионата мира по футболу.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры сразу после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом. Бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 боях в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью.

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