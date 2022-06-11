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Тейшейра рассказал, как планирует победить Прохазку

Тейшейра рассказал, как планирует победить Прохазку
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Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Гловер Тейшейра высказался по поводу своего соперника, польского бойца Иржи Прохазки.

«Я пойду и уничтожу его. В этом нет сомнений. Я постараюсь одержать досрочную победу. Иржи — непредсказуемый боец. От него можно ждать чего угодно, так что нужно быть готовым ко всему. Я сомневаюсь, что Иржи будет искать шансы в партере, потому что это моя стихия. Посмотрим. Я готов и сосредоточен на этом поединке», — приводит слова Тейшейры MMAFighting.

Напомним, Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.

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