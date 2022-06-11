«В следующий раз просто скажи «нет», жирдяй». Фергюсон резко ответил Хабибу
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Американский боец смешанных единоборств в лёгком весе Тони Фергюсон резко ответил экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в социальной сети.
«Я не сплю с момента пандемии, толстяк, когда ты совершил побег из курятника, чтобы избежать королевского избиения. Ты даже не сможешь сделать чемпионский вес без помощи человека на весах. В следующий раз просто скажи «нет», жирдяй», – написал Фергюсон в соцсетях.
Ранее американец в резкой манере призвал россиянина принять противостояние тренеров на Ultimate Fighter. В ответ Хабиб напомнил Фергюсону о сокрушительном поражении от Майкла Чендлера.
Хабиб Нурмагомедов – российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, бывший чемпион UFC в лёгком весе.
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