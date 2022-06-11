Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о своём возвращении на ринг

Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри отреагировал на информацию прессы о своём возможном возвращении на ринг.
«Это большие новости для меня! Большая куча мусора!» — написал Тайсон Фьюри в своих социальных сетях.
Ранее британская пресса сообщила, что Фьюри может провести поединок с победителем боя-реванша между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. По информации Daily Mail, Фьюри уже ведёт переговоры о бое, который якобы должен пройти 17 декабря в Катаре.
Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры сразу после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом. Бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 боях в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью.
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