«Это было бы непросто, он жёсткий парень». Уиттакер — о возможном бое с Чимаевым
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер ответил на вопрос о возможном поединке с полусредневесом Хамзатом Чимаевым.
«Это было бы непросто. Я бы наносил мидл-кики так активно, что вы бы не поверили. Он жёсткий парень. Впрочем, я и раньше дрался с борцами, например, с Йоэлем Ромеро. Он серебряный призёр. Конечно, не из тех, кто занимается грэпплингом, но об этом я по-настоящему не думал и должен попытаться справиться с ним, когда мы окажемся в октагоне», – приводит слова Уиттакера LowKick MMA.
На данный момент Уиттакера и Чимаева разделяет одна весовая категория.
Чимаев – непобеждённый шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения, выступающий под эгидой UFC в средней и полусредней весовых категориях.
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