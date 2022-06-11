«Это было бы непросто, он жёсткий парень». Уиттакер — о возможном бое с Чимаевым

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер ответил на вопрос о возможном поединке с полусредневесом Хамзатом Чимаевым.



«Это было бы непросто. Я бы наносил мидл-кики так активно, что вы бы не поверили. Он жёсткий парень. Впрочем, я и раньше дрался с борцами, например, с Йоэлем Ромеро. Он серебряный призёр. Конечно, не из тех, кто занимается грэпплингом, но об этом я по-настоящему не думал и должен попытаться справиться с ним, когда мы окажемся в октагоне», – приводит слова Уиттакера LowKick MMA.



На данный момент Уиттакера и Чимаева разделяет одна весовая категория.

Чимаев – непобеждённый шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения, выступающий под эгидой UFC в средней и полусредней весовых категориях.