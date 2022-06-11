«Это будет сумасшедший бой». О'Мэлли — о потенциальном бое Махачева и Оливейры

Американский боец UFC Шон О'Мэлли поделился мыслями о потенциальном бое между россиянином Исламом Махачевым и экс-чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Безумие, что это не супербой, не большой поединок. Думаю, это будет хороший бой. У Ислама пока особо нет имени, а Чарльз только становится знаменитым. Странно, ведь они выступают в элитном дивизионе. Это будет сумасшедший бой», – цитирует О'Мэлли Bjpenn.com.
В своем последнем бою Оливейра на турнире UFC 274 победил Джастина Гэтжи сабмишеном в первом раунде. В общей сложности на счету Оливейры 33 победы и восемь поражений.
Предыдущий бой Махачева в феврале на турнире UFC Fight Night 202 завершился победой над Бобби Грином техническим нокаутом в первом раунде. В активе россиянина 22 победы при единственном поражении.
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