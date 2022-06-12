«Этот парень готов». Конор пожелал удачи Прохазке перед боем с Тейшейрой

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор пожелал удачи чеху Иржи Прохазке в бою с действующим чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории Гловером Тейшейрой.



«Удачи, Иржи! Этот парень готов, посмотрите, в чём он выходит на арену! Мы болеем за вас в штаб-квартире! Принесите домой бекон и шипучку», – написал Макгрегор в социальной сети.



В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре на стадионе «Сингапур Индоор» проходит турнир UFC 275. В главном событии турнира в титульном поединке сойдутся чемпион лиги в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра и чешский боец Иржи Прохазка.



В соглавном бою встретятся чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко и бразильянка Тайла Сантос.

В основном карде завершился бой между российским бойцом Рамазаном Эмеевым и спортсменом из Австралии Джеком Деллой Маддаленой. Победу одержал австралиец.