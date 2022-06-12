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Шевченко в седьмой раз защитила чемпионский титул, победив Сантос на турнире UFC 275

Шевченко в седьмой раз защитила чемпионский титул, победив Сантос на турнире UFC 275
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В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре проходит турнир UFC 275. В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела седьмую защиту титула. Соперницей Пули стала четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос.

Бой продлился все пять раундов. Победу в поединке раздельным решением судей одержала Шевченко (48:47, 47:48, 49:46). Последняя минута боя прошла под полным контролем чемпионки. Идти на сабмишен Валя не спешила. Контролировала соперницу и обстреливала её кулаками по корпусу.

Главным событием бойцовского вечера станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой.

Ранее в основном карде завершился бой между российским бойцом Рамазаном Эмеевым и спортсменом из Австралии Джеком Деллой Маддаленой. Победу одержал австралиец.

UFC 2022. UFC 275, Сингапур, Сингапур
Валентина Шевченко (W) - Тайла Сантос
12 июня 2022, воскресенье. 05:40 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
SD
Тайла Сантос
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