Пётр Ян отреагировал на победу Шевченко в соцсетях

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории, российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поделился эмоциями после боя Валентины Шевченко и Тайлы Сантос.



«Валя, поздравляю с победой», – написал Ян в социальной сети.



В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре проходит турнир UFC 275. В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела седьмую защиту титула. Соперницей Пули стала четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос.



Бой продлился все пять раундов. Победу в поединке раздельным решением судей одержала Шевченко (48:47, 47:48, 49:46). Последняя минута боя прошла под полным контролем чемпионки. Идти на сабмишен Валя не спешила. Контролировала соперницу и обстреливала её кулаками по корпусу.