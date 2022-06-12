Прохазка: как я говорил, могу выиграть досрочно как в 1-м, так и в 5-м раунде

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре завершился турнир UFC 275. В главном событии бойцовского вечера чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра сошёлся со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой. На последней минуте последнего, пятого раунда Тейшейра проиграл Прохазке удушающим приёмом.

После окончания поединка победитель прокомментировал бой: «Как я говорил до боя, я могу выиграть досрочно как в первом так и в пятом раунде, причём неважно как. Я повредил левую руку, с ней что-то не так, я всё пропускал с этой стороны. Я старался пользоваться любой возможностью, и такая представилась в концовке боя. Это была настоящая война, Гловер — настоящий воин», — заявил Прохазка после боя.

В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела седьмую защиту титула. Соперницей Пули стала четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос. Бой продлился все пять раундов. Победу в поединке раздельным решением судей одержала Шевченко (48:47, 47:48, 49:46).

Главные бои королевы UFC Вали Шевченко.