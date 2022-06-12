«Я собираюсь продолжать». Гловер Тейшейра — о поражении от Прохазки

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре завершился турнир UFC 275. В главном событии бойцовского вечера чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра сошёлся со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой. На последней минуте последнего, пятого раунда Тейшейра проиграл Прохазке удушающим приёмом.

После окончания поединка проигравший прокомментировал бой: «Да, я ожидал от него всего. Он очень умелый парень. Ты всё видел, я отдал всего себя, как и всегда. Я не собираюсь оправдываться весогонкой. У него очень тяжёлые удары по корпусу.

Что там насчёт 3 июля? Я выгляжу на 42? Нет? Я собираюсь продолжать», — ответил Тейшейра во флеш-интервью после боя с Прохазкой.

В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела седьмую защиту титула. Соперницей Пули стала четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос. Бой продлился все пять раундов. Победу в поединке раздельным решением судей одержала Шевченко (48:47, 47:48, 49:46).

Иржи Прохазка показал олдскульную боксёрскую тренировку.