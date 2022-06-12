Названы имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC 275

Стали известны имена бойцов, которым достались денежные бонусы по итогам турнира по смешанным единоборствам UFC 275, проходившем в ночь с 11 на 12 июня мск. Каждому из участников спортивного мероприятия досталась сумма в размере $ 50 тыс. Соответствующей информацией о вознаграждении поделилась пресс-служба UFC.
Денежный приз за лучшее выступление вечера достался сразу пятерым бойцам: Сильване Хуарез (праздновала победу нокаутом в бою с На Лианг), Махешату Хайисаере (одолел Стива Гарсию), Джеку Делла Маддалене (победил в первом раунде техническим нокаутом Рамазана Эмеева), Джейку Мэттьюсу (праздновал победу в поединке с Андре Фиальо) и Чжан Вейли (победила Йоанну Енджейчик).
Лучшим боем вечера признан главный поединок турнира, в котором сошлись Гловер Тейшейра и Иржи Прохазка (победа Прохазки удушающим приёмом).
Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев:
- 12 июня 2022
-
10:37
-
10:30
-
10:23
-
10:05
-
09:34
-
09:22
-
08:50
-
08:45
-
08:39
-
08:34
-
08:27
-
08:20
-
08:09
-
07:40
-
07:35
-
07:26
-
07:15
-
06:31
-
06:24
-
06:19
-
05:31
-
05:26
-
03:07
-
02:35
-
00:45
-
00:07
- 11 июня 2022
-
23:08
-
21:03
-
19:51
-
18:44
-
17:50
-
17:07
-
16:16
-
15:48
-
15:04