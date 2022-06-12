Названы имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC 275

Стали известны имена бойцов, которым достались денежные бонусы по итогам турнира по смешанным единоборствам UFC 275, проходившем в ночь с 11 на 12 июня мск. Каждому из участников спортивного мероприятия досталась сумма в размере $ 50 тыс. Соответствующей информацией о вознаграждении поделилась пресс-служба UFC.



Денежный приз за лучшее выступление вечера достался сразу пятерым бойцам: Сильване Хуарез (праздновала победу нокаутом в бою с На Лианг), Махешату Хайисаере (одолел Стива Гарсию), Джеку Делла Маддалене (победил в первом раунде техническим нокаутом Рамазана Эмеева), Джейку Мэттьюсу (праздновал победу в поединке с Андре Фиальо) и Чжан Вейли (победила Йоанну Енджейчик).



Лучшим боем вечера признан главный поединок турнира, в котором сошлись Гловер Тейшейра и Иржи Прохазка (победа Прохазки удушающим приёмом).

Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев: