Валентина Шевченко призналась, что дралась на UFC 275 с травмированной ногой

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко после победы, одержанной в поединке с представительницей Бразилии Тайлой Сантос на турнире UFC 275, призналась, что выступала с травмированной ногой.



«Почему не танцевала после боя? Да, я была готова сделать это. Но незадолго до боя я была травмирована. Травмировала ногу. Всю неделю перед боем ходила к физиотерапевтам в UFC PI, чтобы вылечить ногу и привести себя в лучшую форму. Я травмировала её несколькими очень сильными ударами. И я хотела станцевать. Но тогда нам пришлось бы идти делать рентгеновский снимок, из-за чего моё возвращение в октагон могло быть отложено.



И я не рассматривала возможность сняться с боя. Когда впервые сталкиваюсь с проблемой, то сначала пытаюсь решить её. И когда я только травмировалась, то не могла ходить и прыгать на повреждённой ноге. Благодаря физиотерапии чувствовала себя хорошо. И когда ты дерёшься, ты полон адреналина. И поэтому выбрасываешь любой удар с ноги и только потом видишь, к чему это приведёт», — сказала Шевченко во время пресс-конференции после UFC 275.

Главные бои королевы UFC Вали Шевченко: