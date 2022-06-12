Валентина Шевченко призналась, что дралась на UFC 275 с травмированной ногой

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко после победы, одержанной в поединке с представительницей Бразилии Тайлой Сантос на турнире UFC 275, призналась, что выступала с травмированной ногой.
«Почему не танцевала после боя? Да, я была готова сделать это. Но незадолго до боя я была травмирована. Травмировала ногу. Всю неделю перед боем ходила к физиотерапевтам в UFC PI, чтобы вылечить ногу и привести себя в лучшую форму. Я травмировала её несколькими очень сильными ударами. И я хотела станцевать. Но тогда нам пришлось бы идти делать рентгеновский снимок, из-за чего моё возвращение в октагон могло быть отложено.
И я не рассматривала возможность сняться с боя. Когда впервые сталкиваюсь с проблемой, то сначала пытаюсь решить её. И когда я только травмировалась, то не могла ходить и прыгать на повреждённой ноге. Благодаря физиотерапии чувствовала себя хорошо. И когда ты дерёшься, ты полон адреналина. И поэтому выбрасываешь любой удар с ноги и только потом видишь, к чему это приведёт», — сказала Шевченко во время пресс-конференции после UFC 275.
Главные бои королевы UFC Вали Шевченко:
- 12 июня 2022
-
10:37
-
10:30
-
10:23
-
10:05
-
09:34
-
09:22
-
08:50
-
08:45
-
08:39
-
08:34
-
08:27
-
08:20
-
08:09
-
07:40
-
07:35
-
07:26
-
07:15
-
06:31
-
06:24
-
06:19
-
05:31
-
05:26
-
03:07
-
02:35
-
00:45
-
00:07
- 11 июня 2022
-
23:08
-
21:03
-
19:51
-
18:44
-
17:50
-
17:07
-
16:16
-
15:48
-
15:04