Мохнаткин: нельзя отрицать, что Прохазка вырос с нашего боя
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Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин поделился мнением о росте нового чемпиона UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазки. На турнире UFC 275 чех победил Гловера Тейшейру удушающим приёмом в пятом раунде.
«Конечно, Прохазка вырос с нашего боя. Тут нельзя этого отрицать. У него какие-то вещи остались, как и в нашем бою было, но он себя усовершенствовал и раскрывается сейчас гораздо круче, более разнообразным и интересным бойцом», – сказал Мохнаткин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Михаил Мохнаткин был соперником Иржи Прохазки – их поединок в 2014 году завершился ничьей. После победы над Тейшейрой рекорд чеха стал 29-3-1. Тейшейра победил 33 раза и уступил в восьми поединках.
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