Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мохнаткин: нельзя отрицать, что Прохазка вырос с нашего боя

Мохнаткин: нельзя отрицать, что Прохазка вырос с нашего боя
Иржи Прохазка, UFC
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин поделился мнением о росте нового чемпиона UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазки. На турнире UFC 275 чех победил Гловера Тейшейру удушающим приёмом в пятом раунде.

«Конечно, Прохазка вырос с нашего боя. Тут нельзя этого отрицать. У него какие-то вещи остались, как и в нашем бою было, но он себя усовершенствовал и раскрывается сейчас гораздо круче, более разнообразным и интересным бойцом», – сказал Мохнаткин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Михаил Мохнаткин был соперником Иржи Прохазки – их поединок в 2014 году завершился ничьей. После победы над Тейшейрой рекорд чеха стал 29-3-1. Тейшейра победил 33 раза и уступил в восьми поединках.

Прохазка задушил лучшего джитсера и стал чемпионом UFC! Мы увидели драму года Прохазка задушил лучшего джитсера и стал чемпионом UFC! Мы увидели драму года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022