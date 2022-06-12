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Чжан Вейли стала первой девушкой, отправившей свою соперницу в нокаут бэкфистом

Чжан Вейли стала первой девушкой, отправившей свою соперницу в нокаут бэкфистом
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Китаянке Чжан Вейли покорилось уникальное достижение в ММА. Как сообщил известный журналист и инсайдер ESPN Бретт Окамото в своих социальных сетях, Вейли стала первой девушкой, которой удалось отправить соперницу в нокаут ударом бэкфист (рукой с разворота).

Напомним, Вейли встречалась с представительницей Польши Йоанной Енджейчик на турнире UFC 275, где и победила её нокаутом во втором раунде, использовав бэкфист.

В главном событии спортивного мероприятия бой проводили чемпион в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра и чешский претендент Иржи Прохазка. Победу в этом противостоянии праздновал Прохазка, использовав удушающий приём в пятом раунде.

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