Мохнаткин: могу поздравить Прохазку — он действительно чемпионское сердце
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Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин поделился мнением о результате титульного поединка между Иржи Прохазкой и Гловером Тейшейрой. На турнире UFC 275 чех победил бразильца удушающим приёмом в пятом раунде и стал новым чемпионом промоушена в полутяжёлом весе.
«В чемпионском бою всё непредсказуемо и неожиданно происходит. На то он и чемпионский, что интересно смотреть до самого конца и развязка может произойти в любой момент. Поэтому могу только поздравить Прохазку с тем, что он действительно чемпионское сердце», – сказал Мохнаткин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Михаил Мохнаткин был соперником Иржи Прохазки – их поединок в 2014 году завершился ничьей.
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