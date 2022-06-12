Мохнаткин объяснил, почему считает Прохазку бойцом чемпионского уровня UFC

Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин поделился мнением об уровне нового чемпиона UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазки. На турнире UFC 275 чех победил Гловера Тейшейру удушающим приёмом в пятом раунде.

«Конечно, Прохазка – чемпионский уровень UFC. Потому что до этого у него два боя было с топовыми бойцами, и он себя проявил в них как никто другой, досрочно всех финишировал. Сейчас в бою за пояс он то же самое сделал. Я думаю, что он заслуживает быть чемпионом UFC», – сказал Мохнаткин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Михаил Мохнаткин был соперником Иржи Прохазки – их поединок в 2014 году завершился ничьей. После победы над Тейшейрой рекорд чеха стал 29-3-1. Тейшейра победил 33 раза и уступил в восьми поединках.