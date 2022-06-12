Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Гловер — настоящий мужик». Штырков — о поединке Тейшейры и Прохазки на UFC 275

«Гловер — настоящий мужик». Штырков — о поединке Тейшейры и Прохазки на UFC 275
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, представитель клуба «Архангел Михаил», Иван Штырков поделился впечатлениями от главного события UFC 275, в котором Иржи Прохазка удушающим приёмом в пятом раунде победил Гловера Тейшейру и завоевал чемпионский пояс полутяжёлого дивизиона.

«Отличный бой. Гловер — настоящий мужик. Единственное, я не понял, зачем он шёл в борьбу в пятом раунде после своих жёсткий попаданий, а не разбивал Прохазку дальше в стойке. Он мог удосрочить Иржи в пятом раунде, думаю, это и была его главная ошибка. В итоге молодость победила, но с таким уровнем борьбы, как у Прохазки, ему не выиграть у Анкалаева. Надеюсь, они вскоре встретятся в чемпионском бою», — сказал Штырков в беседе с редактором отдела «Бокс/ММА» «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Прохазка задушил лучшего джитсера и стал чемпионом UFC! Мы увидели драму года Прохазка задушил лучшего джитсера и стал чемпионом UFC! Мы увидели драму года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022