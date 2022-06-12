Валентина Шевченко ответила на вопрос о переходе в минимальный вес
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мыслями о возможном переходе в минимальный вес.
«Вы видели, как Йоанна и Вейли сегодня боролись. И глядя на весогонку, я думаю про себя: «О боже, мне придётся отказаться от еды». Я чувствую себя хорошо в наилегчайшем весе. Даже такие бойцы, как Тайла, которая тяжелее меня, для меня окей. Я в этом вижу для себя некий вызов. Да, мне нужно хорошо подумать [о переходе в минимальный вес]. Я не отказываюсь от этой возможности. Но сейчас, скорее, нет, чем да», — сказала Шевченко на пресс-конференции после UFC 275.
Напомним, на UFC 275 Шевченко одолела бразильянку Тайлу Сантос в соглавном бою.
Главные бои королевы UFC Вали Шевченко:
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